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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о значительной лавинной опасности в Карпатах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГСЧС, в субботу, 3 апреля, в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

По данным синоптиков, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях днем, в субботу, 3 апреля, ожидается +8… 10 градусов.

Напомним, синоптик спрогнозировала «взрыв» тепла в Украине.
ForUm

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