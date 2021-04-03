Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о значительной лавинной опасности в Карпатах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГСЧС, в субботу, 3 апреля, в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

По данным синоптиков, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях днем, в субботу, 3 апреля, ожидается +8… 10 градусов.

Напомним, синоптик спрогнозировала «взрыв» тепла в Украине.