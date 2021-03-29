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С 1 апреля в Украине ожидается потепление до +16-19 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

При этом она сообщила, что завтра, 30 марта, погоду Украины будет определять антициклон Nikole, который вытеснит сегодняшний влажный одесский циклон дальше в воды Черного моря. «Поэтому завтра осадков не предвидится, разве что на западе Украины местами пройдет небольшой дождь, и остатки влажности возможны на Одесщине и в Крыму. Однако все же в большинстве областей будет преобладать сухая погода», – подчеркнула синоптик.

По словам Диденко, ветер завтра в большинстве областей будет южных направлений, небольшой или умеренный. Температура воздуха во вторник низкой ожидается на западе и востоке, днем ​​6 + 10 градусов, на остальной территории будет теплее, + 10 + 14 градусов. Ближайшей ночью в восточных областях даже задержатся небольшие «минусы». В Киеве вторник обещает быть сравнительно теплым, около + 10 + 12 градусов. Существенные осадки - вряд ли.

«Ближайший «взрыв» тепла приходится на 1 апреля, вероятно до +16-18 градусов. Смело планируйте что-то на открытом воздухе. Однако ближе к выходным воздух посвежеет и станет больше дождей», – подытожила она.
ForUm

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