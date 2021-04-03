Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил экс-кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан страны, находящихся за пределами Беларуси, в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующее сообщение распространила в пятницу, 2 апреля, пресс служба КГБ Беларуси, передает DW.

Как следует из заявления, Тихановская и Латушко имеют отношение к “противоправной деятельности” незарегистрированной инициативы BYPOL. В КГБ отметили, что “подготовлены документы об экстрадиции С. Тихановской, П. Латушко из Литвы и Польши соответственно”.

Советник по международным отношениям лидера белорусской оппозиции Франак Вячорка, комментируя ситуацию для DW, назвал обвинения КГБ бессмысленными. «Силовики пытаются выслужиться перед Лукашенко как только можно, и соревнуются в своей тупости. Это не 1937-й год. Зачем держать людей за дураков? Какая Тихановская террористка? Единственное, в чем она „виновата“ постоянно призывает к мирному протесту, диалогу и примирению», — подчеркнул он.

Напомним, Тихановская назвала Крым украинским, готова повторить в Киеве.