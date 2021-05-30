Белорусский журналист Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой находятся в СИЗО КГБ.

Об этом сообщил его отец Дмитрий Протасевич в комментарии русской службе BBC.

Отец задержанного журналиста также сомневается в том, что его сын «веселый и бодрый», как утверждали ранее его адвокаты после встречи с ним.

«Возможно, адвокаты и говорят правду (по поводу бодрости Романа и Софии. — ред.), но вполне возможно, это сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодры, веселы и тому подобное. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места», — считает Дмитрий Протасевич.

Он также уверен, что его сына избивали силовики после задержания. Комментируя видео, на котором Протасевич после задержания говорит, что с ним все хорошо и силовики не применяют к нему силу, отец заявил, что сына заставили это сказать.

«Зная его и зная те методы, которые применяют в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны власти», — подытожил он.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.