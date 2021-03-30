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В понедельник вечером возобновилась навигация в Суэцком канале после того, как буксиры сумели сдвинуть огромный контейнеровоз, который сел на мель и почти на неделю заблокировал движение по этой стратегической транспортной артерии, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Сейчас проблемный контейнеровоз буксируют на озеро между двумя участками канала для проверки на предмет повреждений.

Отмечается, что для того, чтобы сдвинуть контейнеровоз, пришлось вычерпать до 30 тысяч кубометров песка со дна, а для спуска судна на воду использовали 13 буксиров.

Напомним, 29 марта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что власти страны успешно завершили операцию по разблокированию Суэцкого канала, который ранее был перекрыт из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given,
ForUm

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