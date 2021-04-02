Лычаковский районный суд Львова арестовал на два месяца жителя Житомирской области, подозреваемого в убийстве 19-летней студентки.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«1 апреля следственный судья Лычаковского районного суда Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога подозреваемому в убийстве студентки», - отмечается в сообщении.

Срок действия постановления в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины составляет 60 дней с момента фактического задержания подозреваемого – 31.03.2021.

Как сообщал ForUm, 30 марта на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

За несколько часов правоохранители установили личность подозреваемого, 19-летнего жителя Житомирской области, и задержали его.

Задержанный признался, что на преступление его толкнула ревность. Орудием убийства стал нож, который был в квартире. Им парень нанес жертве 9 ножевых ранений в область грудной клетки и скрылся через окно. Тело убитой в комнате через несколько часов нашла хозяйка квартиры, которая и сообщила в полицию.