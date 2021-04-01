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Ущерб от блокировки Суэцкого канала для ее администрации составил около $1 млрд.

Об этом заявил глава администрации Усама Рабиа, сообщает УНИАН со ссылкой на Sada el-Balad.

По его словам, расследование аварии займет не меньше недели. Контейнеровоз Ever Given не покинет канал, пока расследование не завершится.

«Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма», - сказал Рабиа.

Он отметил, что предварительная сумма ущерба составляет «$1 млрд или около того». «Это то, что причитается государству по праву», - добавил глава администрации канала.

Напомним, 29 марта возобновилась навигация в Суэцком канале после того, как буксиры сумели сдвинуть огромный контейнеровоз, который сел на мель и почти на неделю заблокировал движение по этой стратегической транспортной артерии.

 
ForUm

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