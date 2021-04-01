Конфликт в парламентской фракции партия «Голос» планирует решить во время партийного слушания. До этого в партии хотят дождаться заключения контрольно-ревизионной комиссии относительно ситуации. Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава партии «Голос» Кира Рудык.

По ее словам, причиной конфликта стала проблема роста.

«Когда я была главой компании, я это уже видела, поэтому я достаточно спокойно к этому отношусь. Когда компания быстро растет, внутри происходят определенные потрясения», - пояснила Рудык.

Она отметила, что для выхода из ситуации планируют провести партийный слушания.

«На них мы сможем обсудить все проблемы, о которых шла речь в заявлениях отдельных моих коллег. Услышать всех. Не только депутатов, но и партийцев из регионов, известных спикеров партии и так далее», - заявила глава «Голоса».

При этом Рудык не боится инициативы недовольных членов фракции по замене руководства партии.

«На прошлом съезде в конце января мы уже выносили вопрос доверия главе партии, по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки и я получила, кажется, почти 90% поддержки», - сказала она.

Напомним, 29 марта 10 из 20 депутатов фракции «Голос» вышли с открытым письмом. Они призвали провести съезд и переизбрать руководство партии. Действующую главу партии Киру Рудык они обвиняют в подковерных переговорах с властью и нарушении внутрипартийной демократии.