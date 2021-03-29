Нардепы от «Голоса» призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовала часть народных депутатов фракции «Голос», передает УНИАН.

«Мы разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой, несмотря на то, что большинство представителей фракции считают ее работу провальной. Мы осуждаем ведение руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима», - говорится в заявлении.

Также часть нардепов от «Голоса» возмущена нарушением со стороны руководства партии принципов внутрипартийной демократии и прозрачности в ее деятельности.

«Последний съезд партии, который состоялся в феврале 2021, года из-за давления руководства партии прошел с многочисленными нарушениями и без проведения конференций территориальных ячеек, которые ему должны были предшествовать», - отмечается в заявлении.

Нардепы требуют срочно инициировать ячейкам на местах проведение съезда, на котором:

детально и открыто наработать, обсудить и утвердить демократические изменения в Устав партии, которые позволят устранить практику принятия решений одним человеком и расширят полномочия партийных ячеек;

провести новые прозрачные и честные выборы руководства партии, которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции «Голос».

Заявление подписали 10 нардепов – Соломия Бобровская, Роман Лозинский, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Андрей Шараскин, Наталья Пипа, Юлия Клименко.

Напомним, политсовет «Голоса» предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который «наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии».