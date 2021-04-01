В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1150 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с заболеваемостью в Киеве, как и в целом в Украине, остается сложной. Количество больных коронавирусом и госпитализированных не уменьшается. 1150 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 44 человека. Всего за период пандемии в столице 3449 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 163 441», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 49 девочек от одного месяца до 17 лет. А также 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 160 больных коронавирусом. А также 571 пациент с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попал 731 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 612 человек. Всего коронавирус преодолели 106 217 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 303, в Деснянском - 189 и в Голосеевском районе - 112 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 17569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.