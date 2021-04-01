также в разделеСтолица
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в поезда в Киеве 13
В столице сообщили о минировании всех больниц 9
В КГГА передумали: на 7 улицах Киева разрешили повышение скорости до 80 км/ч 19
Перевозчики Киева еще не получили решение о работе во время локдауна 27
В КГГА объяснили, как будут выдавать спецпропуска на транспорт 70
В Киеве не будут с 1 апреля вводить скоростной режим до 80 км/ч 42
СМИ: В Киеве могут ввести комендантский час 66
Киев ужесточает карантин с 5 апреля 1433
Кличко допустил ужесточение карантина в столице 29
Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля 30
Больницы Минздрава не принимают COVID-больных, Киев разворачивает дополнительные койки 28
В Киеве – 1100 новых случаев COVID-19 24
Прокурор запросил для обвиняемого в убийстве байкера в Киеве 15 лет тюрьмы 16
Киевские маршрутчики отложили повышение цен на проезд 14
В Киеве из-за COVID-19 отменили работу продуктовых ярмарок 18
За сутки в Киеве зафиксировано 1422 новых случая COVID-19 19
В Киеве – 402 новых случая COVID-19 15
С 1 апреля зеленая карта киевского метро не будет работать 24

В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1150 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с заболеваемостью в Киеве, как и в целом в Украине, остается сложной. Количество больных коронавирусом и госпитализированных не уменьшается. 1150 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 44 человека. Всего за период пандемии в столице 3449 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 163 441», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 578 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 49 девочек от одного месяца до 17 лет. А также 486 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и 37 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 160 больных коронавирусом. А также 571 пациент с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попал 731 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 612 человек. Всего коронавирус преодолели 106 217 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 303, в Деснянском - 189 и в Голосеевском районе - 112 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 17569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги