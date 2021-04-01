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Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович убежден, что тупик в переговорах России о возврате всеобъемлющего режима на Донбассе можно решить во время встречи политических советников. Об этом он заявил в эфире «Украина 24», передает УНИАН.

Арестович утверждает, что члены «нормандской четверки», в том числе и Россия, подтвердили сохранение при любых условиях консультаций политических советников.

«А сегодня (31 марта. – Ред.), по сути, Российская Федерация отвергла два предложения одновременно», – заявил Арестович.

Он уточнил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил возврат до всеобъемлющего прекращения огня с 00:00 или 1 апреля, в то же время представители ОБСЕ предложили совместное заявление, в котором отметили, что стороны понимают необходимость возвращения, приветствуют и берут на себя обязательства принять дополнительные меры по прекращению огня. 

«Российская Федерация пошла на отрез: «Нет». Они сказали, что существующих договоренностей достаточно, и они не требуют никаких решений. Я думаю, что открыть этот тупик мы сможем на уровне политических советников», – считает Арестович.

Как ранее сообщал ForUm, российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председатель украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня.

26 марта четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранения в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
ForUm

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