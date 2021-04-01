Власть не планирует вводить комендантский час в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в Украине, но рассматриваются варианты дальнейшего усиления ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По его словам, планируется усиление патрулей Национальной гвардии, которые будут следить за соблюдением карантина, и рассматривается возможность закрытия межобластного сообщения.

«Комендантский час не планируется. Обсуждается вопрос закрытия межобластного сообщения, но это пока не точно. И полный локдаун в Киеве, а также усиленные патрули», - добавил собеседник изданиия.

Напомним, ранее «Сегодня» со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД сообщило, что из-за сложной ситуации с распространением коронавируса Верховная Рада может ввести в Киеве комендантский час после 22:00.