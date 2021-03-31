Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что объявляет голодовку в колонии во Владимирской области, и требует допустить к нему врача, сообщает Интерфакс.

«Я объявил голодовку с требованием выполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача», - написал Навальный на своей странице в Инстаграмме.

Он связал требование пустить врача с болью в спине и ноге и отсутствием медицинской помощи.

На прошлой неделе адвокаты оппозиционера сообщили, что у него в колонии заметно ухудшилось здоровье.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области тогда же заявили, что «по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное».

Напомним, 17 января оппозиционного политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок».

После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН.

На прошлой неделе Алексея Навального, который почти полтора месяца провел в следственном изоляторе «Матросская тишина», этапировали в колонию.