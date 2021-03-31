Государственный департамент США опубликовал отчет о соблюдении прав человека в Украине, который предоставляется на рассмотрение Конгресса.

Соответствующий документ появился на официальном сайте Госдепа, сообщает NEWSONE.

Среди прочего в документе обратили внимание на случаи убийств в Украине, пыток, проблемы с независимостью судебной власти, злоупотребления в условиях конфликта на Донбассе, серьезные ограничения свободы слова, СМИ и выражения в Интернете, включая акты насилия, угрозы насилия или необоснованные аресты или судебные преследования журналистов, цензуру и блокирование веб-сайтов, насилие или угрозы насилия на почве антисемитизма.

Также в Госдепе знают и о том, что украинская власть использовала формальные предлоги, чтобы закрыть оппозиционные телеканалы - 112 Украина, NEWSONE, Zik и «Перший Незалежний». По этому поводу телеканалам NEWSONE, 112 Украина и Zik назначалась внеплановая проверка. Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский в обход законодательства утвердил санкции против телеканалов 112 Украина, NEWSONE и Zik. Позже таким же образом отключили от вещания телеканал «Перший Незалежний», который создали журналисты ранее заблокированных телеканалов.

Не прошли мимо внимания американских чиновников случаи насилия в отношении сотрудников СМИ и атак на журналистов. В частности, в отчет попал случай, когда 15 июня члены радикальных групп атаковали корреспондентку телеканала Zik Аллу Жизневскую у здания Шевченковского районного суда Киева, где находился Сергей Стерненко, и где активистами молодежного крыла и членами партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» была организована акция протеста.

В Госдепе также считают, что в некоторых случаях полиция должным образом не защищала участников мирных собраний от нападений до или после событий, а также не обеспечивала достаточный уровень безопасности для участников малочисленных демонстраций или акций, в особенности тех, которые организованы лицами, принадлежащими к группам меньшинств или оппозиционным политическим движениям.

Не упустили американские чиновники в своем отчете и случаи антисемитизма, когда граффити с изображением свастики появлялись в Киеве, Ровно, Херсоне, Мариуполе, Виннице, Умани, Богдановке, Кировограде и других городах.

«В соответствии с законодательством о декоммунизации и денацификации в стране, власти продолжили переименовывать улицы, мосты и памятники коммунистической эпохи. Некоторые из них были переименованы в честь украинских националистов 20-го века, часть которых связана с антисемитизмом», - указали в Госдепе.

Государственный департамент принял ко вниманию отчеты Amnesty International, Human Rights Watch и Мониторинговой миссии ООН по правам человека, где задокументированы злоупотребления, совершенные в регионе Донбасса по обе стороны от линии соприкосновения.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила, что военные действия продолжали влиять на жизнь 3,9 миллиона гражданских лиц, проживающих на этих территориях. Регулярные взаимные обстрелы по линии соприкосновения подвергали этих жителей к постоянной угрозе смерти или ранения, в то время как их имущество и необходимой гражданской инфраструктуре по-прежнему причинялся ущерб», - идет речь в отчете.