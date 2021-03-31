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В Египте пользователи социальных сетей усмотрели связь между недавними происшествиями (авария в Суэцком канале, столкновение поездов в Египте) и планами перевезти 22 мумии из одного музея в другой. Люди боятся, что могло подействовать «проклятье фараона», сообщает УНИАН со ссылкой на Daily Mail.

Мумии планируется перевезти из Египетского национального музея в Национальный музей египетской цивилизации 3 апреля. Всего транспортировать собираются 22 мумии, 18 королей и четыре королевы, датируемые 17, 18, 19 и 20 династиями.

Среди известных мумий – король Секененра, который начал освободительную войну против гиксосов; королева Хатшепсут, владелица роскошного храма Дейр Аль-Бахари на Западном берегу Луксора; король Рамзес II, великий фараон Нового царства.

Пользователи соцсетей испугались, что транспортировка потревожит покой фараонов, ведь проклятье гласит: «Смерть быстро настигнет тех, кто нарушит покой короля».

При этом ученые отмечают, что доказательств существования проклятья нет, а смерть археологов, раскопавших гробницы в прошлом, была вызвана микробами.

Напомним, 29 марта возобновилась навигация в Суэцком канале после того, как буксиры сумели сдвинуть огромный контейнеровоз, который сел на мель и почти на неделю заблокировал движение по этой стратегической транспортной артерии.
ForUm

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