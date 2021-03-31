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Если ситуация с распространением коронавируса в Киеве не улучшится, городская власть будет вынуждена ввести более строгие ограничения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Подчеркну: мы сейчас следим за ситуацией. И в учебных и воспитательных заведениях. И вообще - по динамике заболевания и госпитализаций. Если ситуация не улучшится, городская власть будет вынуждена ввести более строгие ограничения. Речь идет о работе садов и школ, общественного транспорта. Потому что мы говорим о жизни людей! Я хочу, чтобы это поняли все те, кто без необходимости катается по городу, ходит без маски. Те, кто игнорирует правила. А потом у нас стоят очереди из скорых под больницами и умирают до 40 больных ежесуточно! Как еще объяснить, чтобы люди поняли, что их пытаются уберечь?» - отметил Кличко.

При этом он сообщил, что в столице одну школу полностью закрыли на карантин. Все коммунальные детские сады работают. «Напомню, что после каникул ученики 5 -11 классов учатся дистанционно. Школу сегодня посещают учащиеся 1-4 классов. Полностью закрыли на карантин одну школу - в Шевченковском районе столицы», - отметил Кличко.

Из-за случаев вируса на дистанционном обучении сегодня 163 младших класса в 82 школах города.

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 482. Также болеют более 580 педагогов.

Детские сады в столице работают. В них временно закрыли 271 группу в более 170 садах. Наполненность детей в садиках - почти 46 процентов.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки, 30 марта, в Киеве коронавирус обнаружили у 1100 человек
ForUm

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