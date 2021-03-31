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Министерство здравоохранения ожидает повышение уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели-двух.

Об этом заявил министр Максим Степанов на заседании правительства 31 марта, передает Украинская правда.

«Ситуация остается достаточно напряженной, мы прогнозируем еще рост количества больных, и как следствие - количества госпитализаций в течение не менее ближайшей недели-двух», - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас на территории Украины действует адаптивный карантин. Минздрав считает эту стратегию лучшей. Министр отметил, что по показателю смертности Украину опережают 34 страны Европы.

Глава Минздрава подтвердил, что сейчас 11 регионов Украины находятся в красном уровне эпидемиологической опасности, из которых в трех западных (Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область) наблюдается тенденция к стабилизации.

За сутки 30 марта в Украине диагностировали 11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 558 человек, умерли 407 больных, выздоровели 6 405 человек.
ForUm

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