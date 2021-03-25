Руководство Укрзализныци в диалоге с профсоюзами договорились с апреля 2021 восстановить пятидневную рабочую неделю для всех работников, сообщили ForUm’у в пресс-службе общества.

Также общество инициирует повышение заработной платы железнодорожников на 8% и восстановление социальных выплат, которые были отсрочены в связи с кризисом, вызванным COVID-19.

Такого решение было достигнуто в процессе переговоров с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик на своей странице в Facebook.

Так, по результатам переговоров с профсоюзами Укрзализныця с апреля 2021 начинает вывод всех работников компании на полный пятидневный режим работы. Также в следующем месяце размер суточных расходов в пределах Украины для железнодорожников будет увеличен на 25%.

Кроме того, компания с 1 апреля возобновляет все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором и которые в январе 2021 были отсрочены во времени в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Они будут осуществляться в несколько этапов и будут полностью выплачены до конца июня 2021 года.

С 1 июня 2021, в ситуации финансовой стабилизации, АО «Укрзализныця» инициирует повышение заработной платы железнодорожникам на 8%.