Затриманий після гучної акції біля Офісу президента Влад Сорд – ветеран та письменник, що пише містичні історії про війну на Донбасі – «мілітарі-горор».

Товариші припускають, що на самій акції у нього проявився посттравматичний синдром.

А у поліції заявляють - він бив вікна "заздалегідь заготовленим" знаряддям. На відео, яке виклав заступник керівника МВС Антон Геращенко, видно, що скло чоловік розбиває рукою. Розгледіти, чи було щось у кулаці, складно.

Що ж відомо про Влада Сорда, якого тепер можуть посадити до в'язниці на сім років. Сам він вже перебуває за гратами, а суд обере йому запобіжний захід 23 березня - розглядатимуть клопотання про домашній арешт.

"Один з найбільш агресивних учасників"

За кілька годин після завершення акції поліція відзвітувала про затримання за хуліганство "одного з найбільш агресивних учасників", який розбив два вікна на вході до Офісу президента.

Правоохоронці додали, що це 25-річний вінничанин, якого вже судили за нелегальну зброю.

Чи затримували ще когось за підсумками акції, наразі невідомо.

Мова йде про Владислава Гранецького-Стафійчука - ветерана війни на Донбасі та письменника, більше відомого як Влад Сорд з позивним "Змій".

На війні

До 2014 року Влад Сорд жив у Криму, потім був активістом Майдану, через що втратив квартиру на півострові.

Далі більше чотирьох років воював на Донбасі у складі добровольчих формувань "ДУК Правого сектору" та "ОУН", а потім на контракті у 93-й бригаді.

Був у найбільш гарячих точках - Савур-Могилі, Іловайську, під Донецьким аеропортом - в Пісках та шахті "Бутівка".

В Іловайську отримав важку травму спини - в окоп від вибуху "Граду" влетів "Камаз".

"Він робить три оберти і влітає бортом у наш окоп. Він просто змішав із землею десять людей, вони загинули, моєму напарнику відрізало ноги, а мені пощастило - просто кузовом "погладило" по спині", - розповідав Влад Сорд "Укрінформу".

Лікувався у госпіталі Мечникова: "Вчився заново ходити, там мені пан Гелетей вручив орден Богдана Хмельницького, хоча я не був військовослужбовцем, не мав звання".

Лікарі давали прогноз 60%, що не ходитиме, але він відновився.

Поки лікувався, у ДАПі загинув друг Влада - 18-й річний боєць "Правого сектору" Сергій Табала з позивним "Сєвєр", якого називають наймолодшим "кіборгом".

"Треба було приїжджати в Піски за його останками, а те, що від нього залишилося, могло б поміститися у ящик від гранат - кусок голови і рука. Ми з ним познайомились ще на Майдані й постійно були на зв'язку. І ось треба забирати його останки і везти до мами…" - пригадував Влад Сорд.

Сам він згодом повернувся на фронт, у ті ж Піски, а потім перейшов у 93-ю бригаду, де воював до 2018 року.

Став автором гімну бригади, який заспівав гурт "Тінь сонця", та одним з ініціаторів того, щоб підрозділу дали почесну назву "Холодний яр".

Містика про війну і корупцію

Після демобілізації разом з дружиною Вікторією Гранецькою Влад Сорд започаткував "ветеранський бізнес" - видавництво "Дім химер".

Сам Влад Сорд пише вірші, а також прозу.

Його книга "Безодня" у 2019 році увійшла до довгого списку "Книги року BBC".

Книга дуже своєрідна - це воєнна містика, приправлена чорним гумором.

Наприклад, одна з історій розповідає про примару бійця, який впав у ствол шахти "Бутівка", інша - про блокпост "Айдару" на місці могильника жертв НКВС.

А оповідання "Цитадель" - це така собі українська версія Марвіна "Кіллдозера" Гімеєра, реального американця, який на броньованому бульдозері боровся проти місцевих чиновників.

У творі Влада Сорда колишній боєць 72-ї бригади ще більш жорсткими методами мститься "корумпованій вінницькій поліції".

До семи років

У реальному житті Влад Сорд був саме тим чоловіком у кепці, який розбив два скла у дверях на вході до Офісу президента.

"Сорд не пам'ятає частини подій, не одразу згадав прізвище. Висока ймовірність, що дії викликані ПТСР через вибухи петард", - припускають товариші чоловіка на Facebook "Дім химер".

На відео видно, як він цілеспрямовано розбиває два скла, а один з активістів зупиняє його.

Роман Сініцин, який входить до числа організаторів суботньої акції, вважає, що побиті вікна - прояв злості людей на те, що відбувається у країні.

Хоча бити скло в ОП від самого початку ніхто не планував.

"Це ж не якась вистава, де ми розподілили ролі: той запалює фаєр, а той кричить. Це великий масовий захід", - відзначає Роман Сініцин.

"Так, це Змій на відео розбиває дві шибки у дверях. Так, це було необов'язково. Проте вчорашній протест - протест проти свавілля поліції та мовчання влади", - додають у "Домі химер".

Там також кажуть, що Влада Сорда затримали з порушеннями: "Про жодне правове затримання і протокол мова не йде, людей, що питають у невідомих посвідчення - штовхають на землю".

Є інформація також про застосовану силу до товаришів чоловіка, які прийшли вночі під відділок.

У поліції ж кажуть, що чоловіка затримали на основі 208 статті Кримінально-процесуального кодексу, яка дозволяє затримувати без ухвали суду на місці злочину чи безпосередньо після його скоєння, якщо підозрюваний може втекти.

Тепер за статтею про хуліганство "із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень" Владу Сорду загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Згадану поліцією попередню справу про нелегальну зброю, ймовірно, також згадають у суді - за даними товаришів Сорда, мова йде про "зберігання ножа мертвого побратима". Вони ж додають, що ту справу закрили.

Наразі Влад Сорд залишається в ізоляторі тимчасового утримання.

Запобіжній захід йому обиратимуть у вівторок.

"Суд вирішив перенести засідання у засідання у зв'язку з клопотанням про встановлення запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт", - повідомив один з авторів "Дому химер" Євген Лір.

Організатори акції на підтримку Стерненка, з якими спілкувалися BBC News Україна, кажуть, що будуть слідкувати за процесом Влада Сорда.

"Ми його підтримаємо, він ветеран", - каже Роман Сініцин.

"Чи повинна особа, яка вчора зухвало била вікна відповідати за свої дії, чи її потрібно зрозуміти, простити та відпустити без покарання?" - запитує Антон Герщенко.

Тим часом товариші затриманого кажуть про те, що деякі книжкові магазини вирішили прибрати його книжки зі своїх сайтів.