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Министр здравоохранения Максим Степанов назвал четыре ключевых фактора борьбы с пандемией COVID-19 в Украине. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

По словам министра, пандемия COVID-19 стала главным тестом на прочность всех медицинских систем мира.

«Готовы к вызову оказались все, но наша система здравоохранения особенно. Не хватало самого необходимого - масок, антисептиков, защитных костюмов, коек, кислорода. Мы начали борьбу фактически с нуля и за короткий промежуток времени обеспечили страну всем необходимым для противодействия коронавирусу», - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что стратегия борьбы с COVID-19 состоит из нескольких ключевых факторов.

Первый фактор - восстановление системы здравоохранения до уровня, достаточного для защиты пагубных последствий пандемии: коечный кислородный фонд, перепрофилирование больниц, защита врачей.

Второй фактор - это введение гибкой системы карантинных мер, а именно - адаптивного карантина.«Система зонирования по маркерам заболеваемости, заполненности коек позволяет нам находить баланс между экономикой и жесткими противоэпидемическими мерами», - заявил министр.

Третий фактор – всестороннее информирование украинцев о стратегии борьбы с COVID-19. «Для этого была разработана и запущена рабочая платформа, на которой размещена вся информация, касающаяся COVID-19 - о фейках, о качестве вакцин, их количестве, этапах вакцинации, о возможности записи в лист ожидания через платформу «Дія»», - отметил он.

Четвертый фактор – это старт программы вакцинации. «Основным элементом является дорожная карта, наш национальный план вакцинации, которого мы все должны придерживаться - это детальный план вакцинации населения, который предусматривает развертывание в пять основных этапов», - пояснил Степанов.

Министр отметил, что первые два этапа вакцинации проводятся одновременно. Они реализуются специально созданными мобильными бригадами медицинских работников, а также стационарными пунктами прививок на базе первичного звена медицины.

«Мы вакцинируем наших медицинских работников, военных, первичное звено медицинских работников, людей, которые находятся в серьезной группе риска - старше 80 лет. В ближайшее время мы начнем вакцинировать наших социальных работников», - добавил он.

Министр сказал, что уже на сегодняшний день открыто 1201 пункт прививок для вакцинации от коронавирусной болезни.

«В целом у нас будет развернуто более 4 тысяч таких пунктов. Наша стратегическая цель - это коллективный иммунитет и вакцинация всех желающих в течение этого календарного года. То есть мы должны обеспечить бесплатный доступ к вакцинам всем гражданам, которые изъявили желание вакцинироваться», - резюмировал Стапанов.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта зафиксировано 10533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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