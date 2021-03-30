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В столице обнаружили за минувшие сутки 1422 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«1422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 33 человека. Всего за период пандемии в городе 3367 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 161 191», - сообщил Кличко.

Заболели 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 523 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет. А также 37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 165 больных коронавирусом, а также 540 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 461 человек. В общем коронавирус преодолели 105 579 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 316, в Днепровском - 282 и в Дарницком - 179 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта зафиксировано 10533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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