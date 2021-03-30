Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусной болезнью в стране остается достаточно напряженной.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинге, передает УНИАН.

«Ситуация с коронавирусной болезнью остается достаточно напряженной. У нас количество занятых коек - почти 54% от всего объема коек. Понятно, что эта ситуация различная в регионах - достаточно напряженная ситуация в городе Киеве, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях - там, где растет количество заполненных коек», - заявил он.

Однако, по словам министра, в условиях адаптивного карантина в трех западных областях - Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой - ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью стабилизировалась, и «мы уже видим положительную динамику».

Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта зафиксировано 10533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.