Не все больные коронавирусом попадают в ковидные отделения в больницах, рассказал иммунолог Вадим Аристов в эфире канала «Украина 24».

«Госпитализация сумасшедшая, но многих пациентов мы задерживаем дома, насколько это возможно. Многие содержатся на общих койках или на койках с кислородом, и не попадают в реанимацию. Об этом говорит оценка Национальной академии наук по летальности в реанимациях, они подвели итоги прошлого года, 76% — очень высокая летальность в мире», — сказал он.

По словам врача, на местах идет «теневое здравоохранение».

«И сейчас на местах проходит такое теневое здравоохранение, когда каждый пациент пытается самостоятельно найти свой маршрут в системе здравоохранения. И мы во время лабораторной диагностики недосчитываемся значительного количества случаев. Но также мы недосчитываемся и количества госпитализаций. Возможно, со временем мы увидим больше людей, поступающих в тяжелых формах», — сказал он.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.