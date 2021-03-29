Пик третьей волны COVID-19 в Украине еще не наступил, поэтому нужно очень внимательно подходить к смягчению карантинных ограничений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

По его словам, Ивано-Франковской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослабление карантина. С сегодняшнего дня открываются детские сады. Если эпидситуация улучшится, то с 5 апреля возобновят обучение в школах учеников первых-четвертых классов. Также комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их возле населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости.

При этом Радуцкий рекомендовал не спешить с ослаблением карантина.

«Пик третьей волны в стране еще не наступил, поэтому нужно очень внимательно подходить к смягчению карантина. Если снять часть из них заблаговременно, то это может спровоцировать новую вспышку коронавирусной болезни», - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что особенно это касается западных областей, в которых традиционно активный трафик с соседними странами. В то же время в Польше эпидемия вышла на пиковые показатели - 26 марта зафиксирован антирекорд - 35 тысяч инфицированных в сутки. Сегодня правительство Польши готовит решение о введении комендантского часа.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.