также в разделеОбщество
Врач прогнозирует рост количества больных с тяжелой формой COVID-19
Шкиряк сообщил о смерти матери от COVID-19 11
Тупицкий созывает спецзаседание КСУ 14
Экс-главу правления Приватбанка Дубилета объявили в розыск 12
Андрей Дикун начал очередную земельную махинацию на Уманщине 16
Суд отправил под домашний арест бывшего комбата «Донбасса» 23
Синоптик спрогнозировала «взрыв» тепла в Украине 13
Новая почта выделила 10 млн гривен на борьбу с COVID-19 и идет с помощью в сельские больницы 16
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 продлится минимум до 15 апреля 11
Слесарь - не архаизм! О профессии всех времен 21
Минздрав: Вакцина CoronaVac формирует длительный иммунитет 20
В Раде считают, что пик третьей волны COVID-19 еще не наступил 44
Украинский хакер помог украсть у банков десятки миллионов долларов 15
«Красное» Прикарпатье ослабляет карантин 11
В украинских больницах занято почти 60% коек для больных COVID-19 10
Минздрав: В Украине циркулирует более 30 генотипов коронавируса 16
СБУ заблокировала хищение средств на строительстве детского дома на Луганщине 10
В Крыму пенсионерку осудили на 12 лет за «шпионаж» в пользу Украины 16

Коронавирусная статистика по Черновицкой области свидетельствует о начале четверной волны эпидемии, заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает УНИАН.

«Ситуация абсолютно не идет на улучшение. Мне кажется, что это четвертая волна, потому что многие говорят о третьей волне коронавируса. Мы по показателям видим, что в области это фактически четвертая волна. Она самая серьезная. И мне, кажется, что вирус настолько мутирует... И если сейчас общество достаточно серьезно не обратит внимание на иммунизацию, то все ученые говорят, что вирус имеет такую возможность - приобретать новые признаки и становиться все более агрессивным», - заявила чиновница.

Гусак также указала, что сейчас вирус ведет себя совсем по-другому - об этом говорят как врачи, так и те, кто переболел. В некоторых больницах на Буковине осложнилась ситуация с заполненностью, поэтому в области продолжают разворачивать места для больных COVID-19. 

Напомним, в Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5842 грн.
11
Теги