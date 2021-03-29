Коронавирусная статистика по Черновицкой области свидетельствует о начале четверной волны эпидемии, заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает УНИАН.



«Ситуация абсолютно не идет на улучшение. Мне кажется, что это четвертая волна, потому что многие говорят о третьей волне коронавируса. Мы по показателям видим, что в области это фактически четвертая волна. Она самая серьезная. И мне, кажется, что вирус настолько мутирует... И если сейчас общество достаточно серьезно не обратит внимание на иммунизацию, то все ученые говорят, что вирус имеет такую возможность - приобретать новые признаки и становиться все более агрессивным», - заявила чиновница.

Гусак также указала, что сейчас вирус ведет себя совсем по-другому - об этом говорят как врачи, так и те, кто переболел. В некоторых больницах на Буковине осложнилась ситуация с заполненностью, поэтому в области продолжают разворачивать места для больных COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.