В Украине занято 59% COVID-коек, и эта цифра увеличивается. Об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент агентства, передает Укринформ.

"По состоянию на 29 марта 558 учреждений здравоохранения, а это практически все коммунальные некоммерческие предприятия, владельцами которых являются местные органы самоуправления, являются определенными для оказания помощи пациентам, которые болеют или имеют подозрение на коронавирусную болезнь. В этих учреждениях выделено 75 158 коек, из которых 64 240 обеспечены кислородоподачей. Это централизованная подача через кислородные магистрали с соответствующим постоянным обеспечением поступления кислорода, а также кислородными концентраторами, которые могут перемещаться от койки к койке. Занятость коечного фонда в учреждениях здравоохранения в целом в Украине, по состоянию на прошедшие сутки, составляет 59%, это в абсолютных цифрах составляет 37,5 тыс. Следует обратить внимание на то, что занятость коек прогрессивно увеличивается и еще на прошлой неделе мы имели 49%", - сообщила Микичак.

По ее словам, сейчас фиксируется рост заболеваемости COVID-19 почти по всей территории Украины, только одна область находится в желтой зоне, то есть в более-менее стабильной ситуации. Самый высокий уровень заболеваемости и эпидемиологической опасности в Киеве и Киевской области и почти вся Западная Украина. Высокий уровень занятости COVID-коек в Киеве - это 84%, в Житомирской области - почти 74%, в Киевской - 77%, Львовской - 69%, Николаевской - 68%.

Микичак отметила, что среди пациентов, которые болеют, около 20% нуждаются в лечении в стационаре, часть из них нуждается в госпитализации в отделение интенсивной терапии.

По данным Минздрава, в отделениях интенсивной терапии сейчас 4 999 коек, из которых заняты 2 850.

Всего по больницам Украины, по данным, приведенным Микичак, 6 552 аппарата искусственной вентиляции легких, сейчас 1 424 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 8346 новых случаев заболевания COVID-19.