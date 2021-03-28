В ВСУ за минувшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек», — указано в сообщении.

По состоянию на 10:00 28 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2632 человека. Всего за время пандемии выздоровели 18027 человек, летальных случаев 55.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 777 человек.

«С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 18617 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2138 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 440 человек», — указано в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,644 млн случаев COVID-19, за сутки — 11 932.