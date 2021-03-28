За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели. За сутки было сделано 76 335 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 28 марта.
Днем ранее в Украине обнаружили 17 424 случая заболевания, перед этим два дня подряд фиксировали антирекордные показатели за все время пандемии: 26 марта — 18 132 случаев, а 25 марта — 16 699 новых больных COVID-19.
4616 человек были вакцинированы в Украине за последние сутки.
г. Киев — 374 случая / 389 прививок
Винницкая область — 433 случая / 160 прививок
Волынская область — 185 случаев / 50 прививок
Днепропетровская область — 1083 случая / 360 прививок
Донецкая область — 841 случай / 220 прививок
Житомирская область — 791 случай / 150 прививок
Закарпатская — 271 случай / 70 прививок
Запорожская область — 310 случаев / 130 прививок
Ивано-Франковская область — 307 случаев / 377 прививок
Киевская область — 769 случаев / 320 прививок
Кировоградская область — 173 случая / 70 прививок
Луганская область — 38 случаев / 130 прививок
Львовская область — 905 случаев / 60 прививок
Николаевская область — 398 случаев / 160 прививок
Одесская область — 565 случаев / 40 прививок
Полтавская область — 174 случая / 400 прививок
Ровенская область — 296 случаев / 150 прививок
Сумская область — 562 случая / 120 прививок
Тернопольская область — 457 случаев / 70 прививок
Харьковская область — 1150 случаев / 120 прививок
Херсонская область — 191 случай / 540 прививок
Хмельницкая область — 676 случаев / 170 прививок
Черкасская область — 253 случая / 160 прививок
Черновицкая область — 407 случаев / 160 прививок
Черниговская область — 323 случая / 40 прививок
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 17 424 случая коронавируса.
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