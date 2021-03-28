За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели. За сутки было сделано 76 335 тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 28 марта.

Количество больных втрое превышает количество тех, кто выздоровел.

Днем ранее в Украине обнаружили 17 424 случая заболевания, перед этим два дня подряд фиксировали антирекордные показатели за все время пандемии: 26 марта — 18 132 случаев, а 25 марта — 16 699 новых больных COVID-19.

4616 человек были вакцинированы в Украине за последние сутки.

Ситуация с COVID-19 в регионах и количество вакцинированных в сутки:

г. Киев — 374 случая / 389 прививок

Винницкая область — 433 случая / 160 прививок

Волынская область — 185 случаев / 50 прививок

Днепропетровская область — 1083 случая / 360 прививок

Донецкая область — 841 случай / 220 прививок

Житомирская область — 791 случай / 150 прививок

Закарпатская — 271 случай / 70 прививок

Запорожская область — 310 случаев / 130 прививок

Ивано-Франковская область — 307 случаев / 377 прививок

Киевская область — 769 случаев / 320 прививок

Кировоградская область — 173 случая / 70 прививок

Луганская область — 38 случаев / 130 прививок

Львовская область — 905 случаев / 60 прививок

Николаевская область — 398 случаев / 160 прививок

Одесская область — 565 случаев / 40 прививок

Полтавская область — 174 случая / 400 прививок

Ровенская область — 296 случаев / 150 прививок

Сумская область — 562 случая / 120 прививок

Тернопольская область — 457 случаев / 70 прививок

Харьковская область — 1150 случаев / 120 прививок

Херсонская область — 191 случай / 540 прививок

Хмельницкая область — 676 случаев / 170 прививок

Черкасская область — 253 случая / 160 прививок

Черновицкая область — 407 случаев / 160 прививок

Черниговская область — 323 случая / 40 прививок

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 17 424 случая коронавируса.