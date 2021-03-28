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Президент Египта Абдаль Фаттах ас-Сиси в воскресенье, 28 марта, приказал готовиться к облегчению груза судна Even Given, которое шестой день блокирует Суэцкий канал.

Об этом сообщает Al Arabia.

Сейчас попытки снять контейнеровоз с мели продолжаются. Для этого нос судна откапывают от песка. Также к месту проведения работ направила два дополнительных буксира, сообщает AP.

27 марта судно впервые удалось немного сдвинуть с места. Работы продолжались всю ночь, но пока не дали результатов. Контейнеровоз и в дальнейшем перекрывает канал.

Напомним, 24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром. Блокировка Суэцкого канала обходится миру в $9,6 миллиарда ежедневно.
ForUm

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