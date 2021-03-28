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За минувшие сутки больше всего случаев заражения COVID-19 в Украине зафиксировали в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Житомирской областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Харьковской области за сутки обнаружили 1150 новых случаев заражения, это наибольший показатель по регионам за сутки.

В Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 1083 человек, во Львовской области — у 905, в Донецкой — у 841 и в Житомирской — у 791.

В Киеве за сутки обнаружили 374 случая заболевания.

В целом по Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных случая, 3343 пациента выздоровели.
ForUm

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