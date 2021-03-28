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Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Об этом в субботу, 27 марта. заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

По словам главы ведомства, медиики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.

«То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, зарегистрированные на территории Украины, все эффективные и безопасные», - сказал министр.

Напомним, накануне в Украину из Китая была отправлена ​​первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
ForUm

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