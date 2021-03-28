По словам главы ведомства, медиики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Об этом в субботу, 27 марта. заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода .

«То, что касается вакцины Sinovac. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем ставить приоритет относительно того, какой вакциной вакцинировать. Все вакцины, зарегистрированные на территории Украины, все эффективные и безопасные», - сказал министр.

Напомним, накануне в Украину из Китая была отправлена ​​первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.