За прошедшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировано 17 424 случая коронавируса, 290 больных умерли, госпитализированы 4747 человек и 7124 человек выздоровели.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273), Днепропетровской (1171) областях и г. Киев (1226).
Среди новых заболевших – 752 ребенка и 420 медработников.
За сутки совершено 123 500 тестирований, в частности методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530.
Напомним, в Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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