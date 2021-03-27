также в разделеПолитика
Нимченко: Обвинения СБУ в адрес «Украинского «выбора» ложны и безосновательны 30
Зеленский призывает не дискредитировать вакцинацию 7
Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого 17
Кузьмин: Системная работа о демонизации Медведчука направляется и контролируется извне 43
Москаль прокомментировал обыски в ОО «Украинский выбор»: Нет хлеба - надо больше зрелищ 22
47 стран в ООН поддержали Украину 23
Посольство США в Украине отреагировало на гибель военных ВСУ на Донбассе 17
Ермак: Зеленский скоро может провести встречу с Путиным 63
МИД: Некоторые страны блокируют продление мандата миссии ОБСЕ на Донбассе 16
Суд арестовал Семенченко без права залога 39
Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военных на Донбассе 12
Французские депутаты возмутились санкциями Украины за поездку в Крым 26
Зеленский консультируется с «нормандской четверкой» из-за обострения на Донбассе 40
«Совещание» с Вирастюком: ОПОРА призвала Зеленского не нарушать стандарты демократических выборов 13
У Зеленского объяснили, зачем двери из ОП привезли на «1+1» 40
Броницкая: Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной 57
Belsat: Санкции против Медведчука – это попытка Зеленского укрепить свою власть 73
КИУ обвинил Зеленского в применении админресурса 23

Бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, которого решением суда арестовали на два месяца, госпитализировали.

Об этом сообщил его адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент к Семенченко не пускают правозащитников.

Добош заявил, что адвокатов не пускают из-за того, что суббота — выходной день. Правозащитник не уточнил, почему Семенченко был госпитализирован.

26 марта суд арестовал до 24 мая бывшего народного депутата Семена Семенченко по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования.

Следствие считает, что Семен Семенченко вместе с «агентом НАБУ» Евгением Шевченко и другими лицами зарегистрировали в США Donbass Battalion Corporation, а в Украине создали юрлицо Донкорп Украина с лицензией на охранную деятельность. Через них подозреваемые якобы вербовали украинцев с опытом боевых действий и проводили военную подготовку для наемной работы за границей.

Напомним, накануне суд арестовал Семенченко без права залога.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги