Бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, которого решением суда арестовали на два месяца, госпитализировали.

Об этом сообщил его адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент к Семенченко не пускают правозащитников.

Добош заявил, что адвокатов не пускают из-за того, что суббота — выходной день. Правозащитник не уточнил, почему Семенченко был госпитализирован.

26 марта суд арестовал до 24 мая бывшего народного депутата Семена Семенченко по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования.

Следствие считает, что Семен Семенченко вместе с «агентом НАБУ» Евгением Шевченко и другими лицами зарегистрировали в США Donbass Battalion Corporation, а в Украине создали юрлицо Донкорп Украина с лицензией на охранную деятельность. Через них подозреваемые якобы вербовали украинцев с опытом боевых действий и проводили военную подготовку для наемной работы за границей.

Напомним, накануне суд арестовал Семенченко без права залога.