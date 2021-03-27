В Вооруженных силах Украины 25 и 26 марта зафиксированы два летальных случая от осложнений после COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 55 сотрудников ВСУ, сообщает командование медсил в Facebook.

«По состоянию на 10.00 27 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19 болеет 2 528 человек... К сожалению, в ВСУ зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений COVID-19 (всего 55)», - говорится в сообщении.

Скончались два работника ВСУ, которые с 22 марта проходили стационарное лечение в одной из больниц Киевской области. Несмотря на назначенное лечение их состояние здоровья резко ухудшилось.

Смерть одного из них была зафиксирована 25 марта, другой пациент умер на следующий день.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрирован 251 новый COVID-случай. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 638 человек.

Всего с начала пандемии выздоровели 17 966 человек.

В армии провакцинировано 18 266 человек, из них 2 138 военных медиков. За минувшие сутки привито 960 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 17 424 случая коронавируса.