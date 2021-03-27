Президент США Джо Байден заявил, что США ищут способы помочь в разблокировке Суэцкого канала, судоходство по которому заблокировано из-за судна Ever Given, севшего на мель.

Об этом сообщает The Guardian.

«У нас есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран мира. Мы ищем способы, каковой может быть наша помощь», — заявил глава Белого дома.

Заявление Байдена последовало после того, как руководство американского флота отметило, что готово отправить в Суэцкий канал своих экспертов. В данный момент США ожидают подтверждения от местных властей.

Напомним, 24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром. Блокировка Суэцкого канала обходится миру в $9,6 миллиарда ежедневно.