«Укрзализныця» назначила специальные рейсы в/из Закарпатья и Черновицкой области с 27 марта, чтобы вывезти пассажиров из «красных» зон, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Минздравом для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться/покинуть «красные зоны» в этих регионах», - отметил он.

Так, в направлении Черновицкой области выполнят следующие рейсы:

№7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№136/135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117/118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно - 28 марта, 1 и 4 апреля).

Из и в Закарпатскую область:

№357/358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№13/14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№81/82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№45/46 Ужгород-Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно - 3 и 4 апреля)

№4 /3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 29 марта, 3 и 5 апреля).

Продажа билетов открыта с 21:00 в пятницу, 26 марта.

Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы при их переназначении как специальные, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.