Среди людей в возрасте от 70 лет из-за COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В ЦОЗ подчеркнули, что поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей является просто жизненной необходимостью.

По данным Государственной службы статистики Украины в 2019 году умерли 351 752 человека в возрасте 70 лет и старше. Большинство из них умерли от неинфекционных болезней.

Основными причинами смерти у людей в возрасте от 70 лет являются:

ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей;

цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%;

злокачественные новообразования (онкозаболевание) - 9,3%;

другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.

В 2020 году к указанным причинам добавился COVID-19. Из общего количества смертей, вызванных этим недугом, почти половина приходится на лиц в возрасте от 70 лет. И хуже всего то, что она растет.

При том, что на лиц старше 70 лет приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%. То есть, умирает каждый 10-й из тех, кто заболел.

Напомним, в Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.