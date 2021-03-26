Среди людей в возрасте от 70 лет из-за COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
В ЦОЗ подчеркнули, что поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей является просто жизненной необходимостью.
По данным Государственной службы статистики Украины в 2019 году умерли 351 752 человека в возрасте 70 лет и старше. Большинство из них умерли от неинфекционных болезней.
Основными причинами смерти у людей в возрасте от 70 лет являются:
ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей;
цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%;
злокачественные новообразования (онкозаболевание) - 9,3%;
другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.
В 2020 году к указанным причинам добавился COVID-19. Из общего количества смертей, вызванных этим недугом, почти половина приходится на лиц в возрасте от 70 лет. И хуже всего то, что она растет.
При том, что на лиц старше 70 лет приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%. То есть, умирает каждый 10-й из тех, кто заболел.
Напомним, в Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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