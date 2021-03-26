также в разделеОбщество
В Бердянске разоблачили игорный бизнес под «крышей» полицейских 8
На Одесчине бьют тревогу: Ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля 9
На Днепропетровщине дельцы производили спирт под видом антисептиков 7
Украина и Румыния возобновили совместное патрулирование границы на Дунае 8
НАПК составило еще один протокол на Тупицкого, он не пришел на суд 9
Оксана Марченко в новой серии проекта «Паломница» рассказала о страстях 12
Суд назначил топ-чиновнице Приватбанка 50 млн залога 10
«Волосы дыбом встают»: Степанов назвал главные проблемы при лечении COVID-19 32
В Минздраве прокомментировали смерть двух украинцев после COVID-вакцинации 17
Оксана Марченко накормила бездомных в киевском Свято-Введенском монастыре 14
Минздрав: Украинцы смогут получить вторую дозы вакцины Covishield 29
Украинцам посоветовали хранить документы на земельные участки в Крыму 12
СМИ: Связанная с Семенченко ЧВК работала в интересах Коломойского 12
Украинские комплектующие к военным кораблям пытались вывезти в РФ 12
В МИД утвердили коммуникационную стратегию Украины 13
Ляшко раскритиковал три области за медленные темпы вакцинации 18
Руководителям «Украинского выбора» сообщили о подозрении в госизмене 19
Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым 35

Среди людей в возрасте от 70 лет из-за COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В ЦОЗ подчеркнули, что поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей является просто жизненной необходимостью.

По данным Государственной службы статистики Украины в 2019 году умерли 351 752 человека в возрасте 70 лет и старше. Большинство из них умерли от неинфекционных болезней.

Основными причинами смерти у людей в возрасте от 70 лет являются:

ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей;

цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%;

злокачественные новообразования (онкозаболевание) - 9,3%;

другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.

В 2020 году к указанным причинам добавился COVID-19. Из общего количества смертей, вызванных этим недугом, почти половина приходится на лиц в возрасте от 70 лет. И хуже всего то, что она растет.

При том, что на лиц старше 70 лет приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%. То есть, умирает каждый 10-й из тех, кто заболел.

Напомним, в Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
11
Теги