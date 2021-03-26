Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о выводах судмедэкспертизы о двух случаях смертей среди украинцев, которые накануне вакцинировались против COVID-19, передает УНИАН.

Министр сказал, что вакцинированные умерли «не из-за прививки, а после нее».

«Каждый случай смерти во всем мире, в том числе в Украине в течение 30 дней после вакцинации расследуется. В мире уже сделано более 500 млн доз вакцины. В мире везде расследуется», – сказал Степанов.

По его словам, после вскрытия судмедэксперт сделал соответствующий вывод.

«В первом случае это острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором случае – острый ишемический инсульт», – заявил министр.



Напомним, 23 марта в Одесской области умерла женщина-военнослужащий военной службы по контракту, которой 21 марта сделали прививку от коронавируса.

24 марта в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. Мужчина имел сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от COVID-19.