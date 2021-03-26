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В Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили коронавирус.

Об этом сказала руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко, сообщает Суспільне.

Кроме того, COVID-19 подтвердили у двух коллег, с которыми он раньше вакцинировался.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса.

Случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь. В то же время продолжают исследовать анализы, чтобы установить точную причину смерти, сказал гендиректор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко.

Напомним, в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. Мужчина имел сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от COVID-19.

25 марта во время пресс конференции министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вследствие вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано смертей.
ForUm

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