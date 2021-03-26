Замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что украинцы, которые вакцинировались первой дозой Covishield, получат и вторую, несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины за границу, передает УНИАН.

«Мы сегодня используем 500 тысяч доз этой вакцины для первой прививки. Национальная техническая группа экспертов, учитывая рекомендации из Британии, Германии, Франции, также рекомендовала Министерству здравоохранения перенести вторую дозу из четырех недель на 12 недель. Поэтому у нас есть в запасе три месяца, чтобы поставить следующие партии вакцины», - пояснил Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что в рамках инициативы COVAX в мае прибудет 1,7 миллиона доз вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca. Ее хватит, чтобы сделать, как первую, так и вторую прививку, добавил замглавы Минздрава.

«Хотел бы подчеркнуть, что вакцина от AstraZeneca - независимо от того, на какой платформе она производится - на европейской площадке, или в Индии, или в Корее - ее могут сочетать как для первой, так и второй прививки. А поэтому у нас ожидается следующая поставка вакцины», - пояснил он.

Напомним, Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute.