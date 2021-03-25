Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал информацию о том, что Индия временно приостановила экспорт вакцин от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca).

Как передает УНИАН, об этом он рассказал во время пресс-конференции на тему «Первая трансплантация почки в самой большой детской больнице Украины НДСБ «Охматдет».

«Относительно CoviShield, я об этом говорил, для того, чтобы получить поставки, мы ожидаем разрешение правительства Индии на экспорт вакцины», - сказал он.

По его словам, проводится работа по этому вопросу, чтобы Украина получила те 1,5 млн законтрактованных доз.

Напомним, Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute.

