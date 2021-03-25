Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на два источника. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Ожидается, что указанный шаг повлияет на инициативу ВОЗ – COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран.

Сейчас COVAX получил 17,7 миллионов доз AstraZeneca. В целом же Индия уже экспортировала 60,5 миллионов доз препарата, производимого в Serum Institute.

На сайте министерства иностранных дел страны указано, что с 25 марта вакцины не будут экспортировать, потому что Индия хочет направить усилия на иммунизацию собственного населения.

Официальных комментариев в МИД страны еще не дали.

В то же время, в ЮНИСЕФ не сразу, но прокомментировали указанную информацию. Там заявили, что Индия, скорее всего, задержит поставки вакцины, запланированные на март и апрель.

«Мы понимаем, что поставки вакцины против COVID-19 в страны с низким уровнем дохода, которые участвуют в программе COVAX, скорее всего, столкнутся с неудачами в получении экспортных лицензий", - говорится в письме от ЮНИСЕФ.

Однако в Фонде отметили, что ведут переговоры с правительством Индии по обеспечению быстрой доставки вакцины.

В рамках этой инициативы было договорено о 1,1 миллиарда доз AstraZeneca и Novavax.

За время пандемии в Индии зарегистрировали почти 12 миллионов случаев коронавируса, что является третьим показателем по количеству заражений среди стран мира. Сейчас право на вакцинацию имеют пожилые люди и граждане старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями. В начале кампании в январе первоочередное право на прививки имели медработники. По последним данным, было введено более 51 миллиона доз, из которых 47 миллионов - вакцина AstraZeneca. Правительство ожидает от производителя еще 141 миллион доз.

В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить указанные дозы за первое полугодие 2021 года.

По словам нардепа от «Слуги народа», председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, на определенный срок может быть отложена поставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) из-за информационной кампании, «развернутой против индийской вакцины».

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 тыс. доз, их хватит на прививку против COVID-19 для 250 тыс. человек.

Срок годности этих истекает 23 июня 2021.

На данный момент было введено 137 тысяч доз вакцины.