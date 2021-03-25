В Офисе генерального прокурора заявили, что могут начать процедуру экстрадиции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате власти, сообщает пресс-служба ОГП.

«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст «новой Конституции» был опубликован в спецвыпуске бюллетеня «Официальный вестник Украины».

4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

12 мая 2020 Печерский райсуд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента по делу об организации массовых убийств на Майдане в феврале 2014 года.

16 ноября 2020 Киевский апелляционный суд отменил заочный арест для Януковича и направил материалы дела для рассмотрения в суд первой инстанции.

25 марта Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте Януковича по делу о захвате государственной власти.