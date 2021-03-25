Нынешняя волна распространения COVID-19 является более угрожающей, чем предыдущие, поскольку суточное количество умерших уже превышает количество жертв во время предыдущей волны, также среднесуточное количество летальных случаев продолжит расти.



Об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации еженедельного анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания, передает УНИАН.

«На этой неделе мы имеем пятерку стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе: Украина, Румыния, Чехия, Польша и Швеция», - сказал он.

По словам Ганиченко, Украина также находится в пятерке стран с наименьшим количеством тестов и наибольшим коэффициентом выявления случаев заболевания - то есть в Украине один из самых низких уровней контроля над распространением болезни.

Он отметил, что в Украине количество выявленных случаев COVID-19 превышает количество подтвержденных случаев болезни в Чехии, но из расчета числа больных на 100 тысяч населения уровень заболеваемости в Чехии остается намного выше, чем в Украине.

«Если мы посмотрим на динамику по смертности, то увидим, что за последние три недели, начиная с аналогичного уровня во время осенней волны, смертность уже достигла пикового значения предыдущей волны и продолжает сильно расти. В течение последних трех дней мы имеем абсолютные максимумы количества суточных умерших от COVID-19. По состоянию на вчера это число обновилось - есть новый максимум в 362 умерших человека в сутки...» - констатировал Ганиченко.

Он выразил убеждение, что среднесуточное количество умерших от осложнений коронавирусной болезни продолжит увеличиваться.

«Суточное количество умерших в этой волне уже превышает предыдущее, и скорость роста суточного количества умерших также пока вдвое выше. То есть эта волна является более угрожающей и более серьезной, чем предыдущая волна», - отметил эксперт.

Напомним, в Украине по состоянию на 25 марта 2021 года зафиксировано 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.