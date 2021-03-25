Быстрый рост заболеваемости COVID-19 в Чернигове требует введения более жестких превентивных мер для дополнительной защиты черниговцев от опасности заражения. Об этом заявил черниговский городской голова Владислав Атрошенко, сообщает пресс-служба горсовета.

«Информирую общественность о том, что после сессии, ориентировочно в 15 или 16 часов, предлагаю провести городскую комиссию по техногенно-экологической безопасности и определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не понедельник, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества больных, находящихся в наших больницах - их уже более 230. Во вторник я объявил о том, что если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, мы будем вводить в городе ограничительные меры. Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения - это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом. Темпы прироста у нас (вы можете сами сделать несложные расчеты) - добавляется по 30 больных в день. Мы всего имеем 430 койкомест», - проинформировал он.

Мэр уточнил, что нет проблем с коймами. В городских больницах Чернигова тысячи коек, имеется отделение, есть все. «Но технически при увеличении количества больных проблемой становятся две вещи. Это врачи - они тоже люди и не могут работать 24 часа в сутки. Точнее, могут и работают, но не 7 дней в неделю. Им также надо передышка, они также болеют. И второй критерий, по которому город не вытягивает большое количество больных - это производство кислорода. Даже на тех 336 коек в ковидных отделениях городских больниц, которые подключены к кислороду, по его запасам для обеспечения всех нуждающихся кислородной поддержки, мы находимся на пределе. Если при первой-второй волнах городские больницы обходились несколькими десятками подключенных к газовым аппаратам - сегодня пациентов уже более ста сорока. То есть это уже больше половины имеющихся подключений, и течение болезни идет с более серьезными симптомами», – подчеркнул он.