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71% украинцев считают, что коронавирус – это искусственно созданный вирус, а 19% - что возник естественным путем. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Среди тех, кто считает COVID-19 искусственно созданным, 40% думает, что его сделали с целью уменьшения численности населения, 31% - в результате научного эксперимента, 27% - как бактериологическое оружие, 17% - с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения исключили гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19. Эксперты считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 имеет природное происхождение.  
ForUm

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