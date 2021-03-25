Вильнюсский окружной административный суд принял жалобу российского исполнителя Филиппа Киркорова в связи с запретом на его въезд в Литву.



Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря суда Аудриса Кутрявичюса. В иске Киркоров просит упразднить принятое 19 января 2021 года Департаментом миграции решение о запрете на его въезд Литву на 5 лет. Первое заседание по этому делу еще не назначено.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Филиппа Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. «Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», - заявил глава МВД Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».