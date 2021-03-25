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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1267 больных коронавирусом. 35людей умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 35 человек. Всего за период пандемии в городе 3198 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 156 603», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 144 больных коронавирусом и 370 пациентов с подозрением на COVID-19. Выздоровели за прошедшие сутки 600 человек. В общем коронавирус преодолели 103 722 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 259, в Днепровском - 165 и в Деснянском - 160 случаев», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 25 марта 2021 года зафиксировано 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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