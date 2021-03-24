Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ученики 5-11 классов столичных школ начнут обучение с 25 марта - пока дистанционно, а начальная школа будет отдыхать до конца недели.

«Для учеников 5-11 классов образовательный процесс начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник», - сказал он на брифинге.

Для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов.

17 марта Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов по 18 марта. Младшие классы на каникулах – с 22 марта.

Киев сегодня находится в «красной» зоне эпидемиологической опасности из COVID-19. В городе до 9 апреля введен жесткий карантин.