также в разделеСтолица
Кличко прокомментировал обращение маршрутчиков запретить им работать 10
На улице Саксаганского в Киеве горит здание 30
Больницы Киева заполнены уже на 74% 24
В Киеве подорожает проезд в маршрутках 17
Кличко допустил полную остановку общественного транспорта 50
Названо условие досрочной отмены локдауна в Киеве 21
6-8 часов под землей: Как работают машинисты столичного метрополитена 19
Уволен полицейский, избивший женщину в киевском супермаркете 18
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве 20
В Киеве могут вернуть спецпропуска на транспорт 35
В Киеве стоматолога подозревают в мошенничестве и покушении на убийство 16
В киевском метро впервые с помощью дефибриллятора спасли человека 15
В Киеве – 1050 новых случаев COVID-19 12
В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог 10
Киев не будет останавливать общественный транспорт 23
Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на удаленку 23
В центре Киева ограничили движение из-за акции протеста 29
Форум «Украина 30» берет перерыв из-за локдауна в Киеве 10

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ученики 5-11 классов столичных школ начнут обучение с 25 марта - пока дистанционно, а начальная школа будет отдыхать до конца недели.

«Для учеников 5-11 классов образовательный процесс начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник», - сказал он на брифинге.

Для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов.

17 марта Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов по 18 марта. Младшие классы на каникулах – с 22 марта.

Киев сегодня находится в «красной» зоне эпидемиологической опасности из COVID-19. В городе до 9 апреля введен жесткий карантин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги