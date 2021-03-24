В Украине до пика третьей волны СOVID-19 осталось несколько недель. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

«В начале апреля в Украине прогнозируют в сутки 24,8 тыс. новых случаев СOVID-19 и 450 летальных. К таким выводам пришли ученые Национальной академии наук Украины, проанализировав тенденции распространения болезни», - написал он.

По словам Радуцкого, три области - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая - остаются среди лидеров по количеству госпитализаций и смертности. Статистические данные этих областей свидетельствуют о том, что между началом роста до достижения пиковых показателей выявления новых случаев заражения прошло около двух месяцев. В этих регионах пиковая смертность превысила аналогичные показатели осенней волны примерно вдвое.

Народный депутат отметил, что эксперты Национальной академии наук прогнозируют, что такая динамика развития эпидемии ожидает всю страну. Соответственно, по его словам, до пика третьей волны осталось несколько недель.

«В настоящее время эпидемическая ситуация близка к критической. Страна продолжает устанавливать антирекорды: за последние сутки госпитализированы 5438 человек, умерли - 342. Осенью наибольший показатель летальности составил 285 смертей. Поэтому, к сожалению, ежедневно умирает больше людей, чем на пике прошлой волны пандемии», - отметил Радуцкий.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.